南投縣議員游顥3日正式由國民黨中常會提名參選2024南投縣第2選區立委，挑戰現任民進黨立委蔡培慧。游顥表示，感謝鄉親的支持，讓他有機會挑戰立委，擴大為南投鄉親服務，強調自己曾在國會歷練10年，熟捻中央部會預算及法案撰寫，相較於對手更接地氣，有決心與信心贏回藍天。

國民黨中常會通過提名12人參選2024立委，包括新北市第5選區洪佳君、新北市第6選區林國春、新北市第7選區葉元之、新北市第10選區林金結、桃園市第2選區涂權吉、新竹縣第1選區徐欣瑩、新竹市選區鄭正鈐，及台中市第4選區廖偉翔、南投縣第2選區游顥、高雄市第2選區曹桓榮、台南市第6選區徵召陳以信、高雄市第8選區徵召李明璇。

游顥說，他曾在國會歷練10年，從立委基層助理到立法院副院長辦公室主任，熟捻中央部會預算及法案撰寫，勢必能為南投爭取最多預算與重大建設，相較於對手蔡培慧，他更接地氣，也比對手更熟悉南投，他將攜手南投縣長許淑華、立委馬文君，讓他們分別在中央、地方並肩作戰，一起建設南投，讓南投更繁華、更進步。