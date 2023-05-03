近日連環爆出A肝莓果、加拿大全牛齡進口、草莓農藥殘留標準放寬等食安議題。媒體人黃揚明3日在《國民大會》節目強調，我們對加國牛肉查廠還不能想查就查，要由對方國家安排；連日本都跟我們說，草莓農藥標準太嚴格，台灣是被動接受的角色。當初說萊豬要換到台美的FTA，現在扯21世紀貿易倡議，但換到了嗎？最近又說可以加入CPTPP，難怪加拿大、日本都來叫我們開放，但人民食安風險是不能拿來當籌碼交易的。

黃揚明表示，現在食藥署的說法是說，2021年12月加拿大那一隻有感染狂牛症的牛是老牛，第二個，牠也不是從飼料感染，因為有一些狂牛症感染，是因為牛骨磨碎了加進飼料，可能因此而感染。強調這隻牛的感染跟此種風險無關，所以加拿大牛的感染風險可以降低。

黃揚明提到，食藥署說已經做了萬全的風險評估，強調每100億人終生食用加拿大牛肉，只有2.24個人有可能會曝露在風險，所以這個風險極低，這是食藥署的說法。風險高低的關鍵在於，第一，我們查廠的能量有多強？過去還是他們國家安排的，我們不能主動說想查哪一間，可見這個貿易項目，我們是一個被動的角色。好比日本會跟我們說！你們草莓的農藥標準太嚴格了！加拿大會說：你們不應該只進30個月齡以下的牛！

「加拿大說：你應該全牛齡都要進！然後我們就要進。」黃揚明強調，包括過去的萊豬，萊克多巴胺我們台灣的畜牧業者是不能用的，可是我們可以進口萊豬！這邏輯都是很奇怪。重點來了，當初說萊豬要換到台美的FTA，現在說21世紀貿易倡議，我們換到了嗎？開放2年多了還沒有！

黃揚明指出，這一次說的是，可以加入CPTPP，「哇，好大的一個！」難怪日本要我們來放寬農藥標準，因為他們也是CPTPP的會員國，加拿大也是，英國也加入了，到時候每一國都可以叫我們開放一項東西，是這樣嗎？再怎麼樣去交換這些貿易的利益，都不應該拿人民的食安當風險，這個風險是不能拿來當籌碼，不應該拿來交易的。可是我們的政府都沒有告訴我們，沒有給完整的報告。

黃揚明直言，不管是草莓或加拿大牛肉，在野黨在國會真的要好好把關，不能因為選舉年到了，稀哩呼嚕都過了，7月份農藥標準就開放了，「這我看到真是傻眼吶！」主持人王淺秋說：解決食安的方法，就是開放農藥標準！莓果吃了會得A肝，草莓會有農藥殘留，加拿大牛肉可能會有狂牛病風險等等。我們的政府可不可以不要那麼衝？可不可以緩一下，放過我們人民好不好？不要再放水了！