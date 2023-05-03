許多人都曾嘗試各種方法想要減肥，其中除了運動以外，吃也是很重要的一環。一位女子分享，近日她服用開水搭配奇亞籽協助控制體重，由於懶得清洗杯子就先這樣放著，沒想到連假後卻發現「發芽了」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前她為了進行體重控管，以開水搭配奇亞籽喝下肚，一時間懶得洗杯子，就這樣把髒杯子放了一連3天連假；沒想到回到公司後卻發現，「它用生命力來告訴我，它是健康的食物…發芽了！」

對此，許多網友紛紛回應，「被你發現為什麼喝奇亞籽會飽的秘密了」、「注意你的肚子正在發芽！」、「這代表你吃西瓜不吐籽出來，它會在你的肚子裡發芽哦～」、「種過，就是九層塔」、「這告訴我們～喝完這個一定要注意口腔清潔」、「終於可以實現奇亞籽自由了」、「在肚子裡發芽都是真的」。

據本站過去報導，奇亞籽富含膳食纖維，可以延緩血糖上升速度、增加飽足感、調節腸道機能，同時含有的不飽和脂肪酸可以降低膽固醇、維持動脈機能、穩定血脂、增加胰島素阻抗；不過消基會也曾提醒，吃太多奇亞籽容易有腹瀉情形。