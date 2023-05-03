自俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家已經將俄羅斯黃金拒於門外，但如今卻有一些不知名公司介入其中，協助俄羅斯為黃金尋找買家，主要流入香港、土耳其和阿拉伯聯合大公國等地。

外媒報導，俄羅斯每年開採價值約200億美元的黃金，戰爭以前原本都由摩根大通、匯豐等大投行處理，但在入侵烏克蘭後，七大工業國組織（G7）和歐盟實施出口限制，黃金對外出口管道大幅受限。

不過根據貿易追蹤公司ImportGenius數據顯示，截至2022年8月的6個月內，已經有數十家黃金行業小型物流公司和商家經手俄羅斯黃金貿易，供應目的並不是倫敦，亦非摩根大通和匯豐，而是零散的運往阿拉伯聯合大公國、香港和土耳其等不受限制地區。

貴金屬國際運輸原本由Brink's Co和Loomis公司負責，但兩者都在戰爭後，暫停運送俄羅斯黃金。留下的缺口則由威豹押運（VPower Finance Security (Hong Kong)）填補，數據顯示，去年3月至8月，威豹押運透過香港處理價值逾3億美元的俄羅斯黃金。

值得一提的是，這只占同年前兩個月交付給摩根大通12億美元的一部分，顯示戰火爆發後，俄羅斯面臨大量出口黃金的挑戰，但新的管道正在發揮作用。

阿拉伯聯合大公國已成為俄羅斯黃金的最新首選地，去年截至8月的6個月內，出口超過5億美元，買家多集中杜拜，該地長期以來一直是東西方貴金屬交易重鎮。

此外數據顯示，土耳其也是俄羅斯黃金出口新選擇，去年同期有約3.05億美元的俄羅斯黃金流入該國。

報導指出，這是俄烏戰爭後，全球大宗商品貿易改道後的最新例證，G7和歐盟單方面禁止進口俄羅斯黃金，但因為未擴大至二級制裁，其他國家企業仍不受限制能夠交易俄羅斯金屬，因此沒有跡象表明有任何規則被破壞。