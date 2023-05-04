小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）美國時間1日到4日訪美，1日與美國總統拜登會面並發表聯合聲明後，2日接連會見亞德諾半導體（ADI）、Maxeon太陽能科技、製藥生技公司莫德納（Moderna）、超安全核能公司（USNC）、嘉年華集團（Carnival）、聯合健康集團（UnitedHealth Group）關係企業Optum、客戶關係管理與業務流程外包商（BPO）Atento等企業高層。

菲律賓總統通訊辦公室發布新聞稿表示，小馬可仕與美菲商界領袖會面時說，他很高興菲美兩國在加強和進一步強化安全同盟方面取得重大進展，而加強和深化美菲關係絕對是美菲兩國各領域「向前發展的一大步」。

他表示：「對我們來說，討論如何重新定義我們的共同防禦條約非常有助益。」

小馬可仕說，菲美安全防禦議題現在非常受到關注，但除此之外，菲美關係每個層面都受兩國夥伴關係影響。

亞德諾半導體高層與小馬可仕會面時說，他們將為亞德諾在菲律賓甲美地省（Cavite）經濟特區的生產設施增加2億美元（約新台幣61.4億元）投資，興建新的研發設施。

另外，亞德諾也正在甲美地省廠區建立一座12吋晶圓示範中心（Center of Excellence）。

Maxeon太陽能科技執行長墨里根（Bill Mulligan）告訴小馬可仕，他們剛開始擴建Maxeon在甲美地省的研發設施，包括研發設施在內，擴大投資總金額約9億美元，未來幾年內預計提供3000多個工作機會。

莫德納全球資深副總裁柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）與小馬可仕會面時說，將在菲律賓設立的企業解決方案中心是莫德納全球第3個企業解決方案中心，未來將服務整個亞太地區。

小馬可仕表示，希望藉由莫德納在其他國家的經驗，讓菲律賓學到可應用在當地的技能，並在醫療保健方面取得優勢。

小馬可仕這次率團訪美成員包括前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）、小馬可仕的表弟、眾議院議長羅慕德斯（Martin Romualdez）、貿工部長巴斯克華（Alfredo Pascual）、財政部長狄歐克諾（Benjamin Diokno）、代理國防部長加維斯（Carlito Galvez, Jr.）等人。