因違停遭取締的騎士竟持手機反拍員警，並且對著員警瘋狂叫囂「阿Sir好了沒」。（翻攝自社會事新聞影音）

2日晚間9時10分，海山分局海山所2名員警執行巡邏勤務時，於板橋民享街上1處超商旁，發現有2部機車於轉角處紅線違規停車，並上前對騎士取締舉發，不料，當員警在製單時，疑騎士不耐久候，拿起手機拍員警外，且不斷叫囂「阿Sir好了沒？」、「長官，你在限制我自由嗎？」，還疑似PO上網要取暖，卻反遭網友大罵「刁民？違規被開單剛好而已」。

從影片中可見，騎士因於「轉角處紅線違規停車」遭取締開單，竟然還拿起手機對著在製單的2名員警錄影，並對著員警叫囂「請問阿Sir你要開我單了沒？你現在強制留我在這裡是怎樣」，該騎士在影片中表示，員警要開單，卻強制留騎士約五分鐘，而一旁騎士友人也加入幫腔「好了沒啦？」。

對於騎士與其友人的瘋狂叫囂，該員警仍神色不動，並且將告發單交請騎士與其友人簽名確認，但仍然聽到嬉鬧聲音，還有人喊著要拍員警的警編，並且要將這段影片PO到網路上分享，而網友看見這段影片也怒罵「刁民？違規被開單剛好而已」。

警方表示，本案為取締交通違規，依道路交通管理處罰條例第56條1項1款「在禁止臨時停車處所停車」製單。