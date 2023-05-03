創投金主認識新創團隊，現在時興到球場上見真章！中華民國創業投資商業同業公會創投會員敲碗許久的首場羽球賽，這個周末5/6就要正式登場，全天在台北市南港運動中心舉行。創投公會表示，開放報名以來，吸引到超過30家新創及30家創投，共組40支隊伍競賽，「不必一一點名，大家都很愛！」

公會在賽程設計上，分為「認真盃」和「歡樂盃」，前者共有16隊，將分拆成四組，每組4隊。預賽每隊將與同組其他3隊進行對戰；歡樂盃則共24隊，將分拆成六組，每組4隊。預賽每隊將與同組其他3隊進行對戰。公會估計，都很認真報名的各團隊，已知高手雲集，最後由誰勝出，不到最後一刻不會明白。

創投公會去年9月曾辦三對三歡樂籃球賽，企業會員和新創團隊在球星加持下，大家認真當成職業賽在拚命，打出公會史上最成功的活動，這次應更多會員要求舉辦「更普及的羽球賽」，因此再度登高一呼，在各創投金主主動提供資源下，開幕活動有開南大學競技啦啦隊表演。

此外，公會表示，兩位當前台灣男雙球星楊博涵、蘇敬恒，一同參與趣味公益挑戰，挑戰獎金將作為帕拉羽球國手葉恩銓全力挑戰2024巴黎帕運的資金。而且兩位球星也要與勇源基金會執行長陳致遠及牧德科技董事長汪光夏，一同進行雙打球星表演賽，創投公會理事長邱德成將親自全場壓鎮。