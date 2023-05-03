根據路孚特（Refinitiv）統計，特斯拉的市值在4月底降至5,207億美元，較3月暴跌1,367.3億美元，或20.8％，市值排名由年初的全球第7大企業降至第9大。

市值縮水第二高的企業為大陸騰訊。由於科技投資公司Prosus拋售騰訊股票，拖累股價走低，騰訊4月市值銳減503.8億美元，縮幅達10.7％。截至4月底止，騰訊的市值為4,199.1億美元，為全球第16大企業。

護國神山台積電4月市值減少285.9億美元（逾台幣8,800億元），在全球20大企業中市值縮水規模第三高。台積電市值達4,218.7億美元，位居全球第15大企業。

在此同時，全球前三大企業蘋果、微軟與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），同期市值大幅攀升，其中又以Aramco的市值增額最可觀。

Aramco 4月市值暴增2,367.5億美元，較3月激增12.5％。微軟4月市值大增1,405.4億美元，另蘋果增加756.3億美元。

根據路孚特數據，蘋果以2.68兆美元市值穩坐全球龍頭寶座。Aramco 4月一度取代微軟，登上全球市值二哥，不過最終微軟略勝一籌，以2.27兆美元市值名列第二，高於Aramco的2.11兆美元。

全球前20大企業4月市值多見增加，包括臉書母公司Meta、波克夏海瑟威、谷歌母公司Alphabet和美國藥廠禮來（Eli Lilly）等。