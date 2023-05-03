金控旗下投顧研究機構指出，下半年至2025年底，離岸二期工程將是森崴能源營運重心，透過旗下子公司富崴能源承攬工程規模達538億元，契約容量300MW，為全台首座由全本土團隊承攬的離岸風電案場，森崴能源因此成為我國離岸風電第一家本土開發工程商。

法人估計，森崴能源2023、2024年營收年增為132％與203％，達99.7億元、301.7億元，每股稅後純益（EPS）年增率更是高達119％與336％，來到2.49元與10.87元，意即短短兩年時間，EPS將從2022年的1.14元狂增超過8倍、獲利站上一個股本大關。考量營運谷底已過，未來展望強勁，以前次營運高峰2021年約25倍至30倍本益比為基準，目前股價僅相當於2024年推估EPS的11倍本益比位置，分析師認為股價顯著低估，給予目標價220元。

東元方面，金控旗下投顧3月時即開啟基本面研究，給予「買進」投資評等與52元目標價，迄今股價上漲25％左右，成功點燃市場對東元的追價士氣。

法人提出，東元策略轉型開花結果，估計2023、2024年整體營收將達646億元與748億元，2023年EPS則衝上3.18元，年增93.9％、接近翻倍。