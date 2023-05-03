伺服器產業過去一段時間深受總體經濟逆風的侵擾，庫存調整從2022年中一路蔓延到2023年上半年，且伺服器新平台滲透率拉升緩慢，也形成產業壓力。不過，里昂證券最新發現，隨著對AI運算能力與基礎建設的需求不斷增長，將有利伺服器ODM廠，同時，與電源需求、消耗、處理性能表現相關的關鍵零組件製造商，也在主要受惠之列。

里昂證券依據上述看好方向，加上評價是否便宜作為篩選依據，點名五大供應商，最看好ABF族群，首推欣興與南電二檔指標股，推測合理股價分別是180元與315元；接著依序看好伺服器PCB、給予金像電「買進」投資評等、合理股價預期115元，ODM廠中青睞緯穎、股價預期是1,450元，再者，銅箔基板（CCL）領域給予台光電「優於大盤」投資評等，推測合理股價175元。

以近期狀況來看，由於雲端客戶削減預算，對IT開支保守，里昂認為伺服器2023年出貨量將年減5％。中長線來看，隨雲端滲透率爆發，庫存調整將於年中告段落，里昂強調看好伺服器產業長線成長性，2024年全球伺服器出貨量將轉為年增4％。