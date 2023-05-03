南韓正妹實況直播主企鵝妹(柳允進Jinny)2018年底曾來台學習中文，累積不少粉絲，上月23日她從宜蘭開始徒步環島，並全程直播環島過程，引起大批粉絲關注，沿途更有不少粉絲熱情送禮，受歡迎的程度可見一斑。對此，有網友在PTT發文質疑「台男追女生只會狂送東西嗎」，文章一出隨即引起網友熱烈討論。

原PO在PTT的Gossip版表示在看企鵝妹環島直播時，發現一堆路人湊上前去，「合照就算了，還狂給東西，給水、給食物、給包包」，而這種現象也讓他聯想到公司女同事的桌上，常堆滿下午茶，看不下去直呼：「夠了喔，台男只會狂塞東西給女生嗎？有八卦嗎？？？」

文章曝光後，大批網友紛紛回應，「到底有什麼毛病？還阻礙人家的腳步」、「偶像劇教的，可能台灣女生也覺得要這樣」、「所以你知道台女過多爽了吧」、「肥宅不善交際，但內心悶騷，只好狂送東西」、「就用物質追人家再來靠北女生很重物質，自虐狂懂？」、「有些人送她東西只是好玩而已」、「我朋友送東西又陪出國看演唱會追到傳產女，超意外的。」

企鵝妹從4月23日開始徒步環島，走了超過200公里，路途中，很多人要求合照、贈送物資，為此，日前她走到台北時，曾透過助理發出三點聲明，表示歡迎粉絲跟她拍照，但請不要為了拍照違規停車，這麼做很危險，也表示自己需要趕行程，盼粉絲遇到她，先用錄影的方式拍她，等到餐廳等停頓點再合照，另外，她也強調來台灣只是想完成一項挑戰，30日她撲空一家牛排館，竟有人因此去刷一星評論，讓她相當無奈，呼籲粉絲不要隨意出征餐廳業者。