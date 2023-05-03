甚少發生大規模槍擊案的巴爾幹半島國家塞爾維亞，週三（3日）驚傳校園槍擊案。首都貝爾格勒一所小學7年級男學生持父親的手槍犯案，至少9死7傷，死者之中有8人是學生、1人是校園警衛，槍手已由趕抵校園的警方逮捕。初步搜查發現，凶嫌身懷2把手槍行兇，1個月前就計畫犯案，還把特定學生列為優先攻擊目標。塞國教育部證實，凶嫌曾遭同校學生暴力欺凌。

英國廣播公司報導，案發地點在貝爾格勒的Vladislav Ribnikar小學，塞爾維亞警方在這名7年級少年的書桌搜到一份作案計畫， 不僅開清單列出要攻擊哪些學生，還畫了校門入口與出口位置圖，就連要先進哪一間教室開槍、按照教室編號殺人等細節也包含在內。然而學校老師說，凶嫌平常表現優異，並無心理或情緒問題跡象。

警方說明，凶嫌一走進校門口就掏槍射殺警衛，接著立刻把槍口指向坐在警衛辦公桌的一名女學生，後來走進一間歷史課教室開槍。行凶動機仍待查明。不過，塞爾維亞教育部長證實，開槍的這名少年曾經遭受同儕暴力欺凌。

Police in Serbia say the 7th grader suspected of killing nine people in a school shooting was planning the attack for a month and had drawn up a kill list. pic.twitter.com/TLx9kc7y5T — DW News (@dwnews) May 3, 2023

初步消息指稱凶嫌今年14歲。檢方說，這名少年現年13歲，因此可能不會受到形式責任追究。據塞爾維亞《少年犯和未成年人刑事保護法》，14歲以下兒少不能擔負刑事責任。

警方還透露，凶嫌在進入校園途中留下一個袋子，他在留置袋子的地點製作了4枚汽油彈。凶嫌身上除了有2把手槍，還帶了3枚彈匣，每一枚都裝滿15發子彈。凶槍屬於凶嫌的父親，而且均有許可證。據說凶嫌的父親是當地知名的放射學家。警方以「嚴重危害公共安全」罪嫌逮捕凶嫌的父親。

警方在校園逮捕涉嫌犯案的少年。（圖／美聯社）

警方在案發現場維安。（圖／路透社）

一名女學生的母親向法新社表示，女兒聽見槍聲時以為是鞭炮聲，「後來她看見警衛中彈倒地，嚇到趕緊衝回教室向老師通報有槍擊案發生，老師立刻把教室的門鎖上、讓學生尋找掩蔽，有些人躲在桌子底下，不知道過了多久，大家才被放出教室」。

塞爾維亞政府宣布，5月5日至7日全國為此一悲劇哀悼3天。8名死亡學生包括7女1男，其中年齡最輕的出生於2009年，大約13到14歲。傷者一共7人，1人為教師，其餘均為學生，4男2女，其中1名女學生頭部重傷命危，1名男學生頸部與胸部中彈、脊椎受傷，已送入開刀房。根據傷患的院所之一、塞爾維亞大學臨床醫學中心表示，教師出生於1970年（年約53歲），手掌與骨盆受傷。