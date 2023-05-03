不少人想要清腸胃，都會想到早餐店的大冰奶，一名網友透露，自己會點麥當勞的勁辣雞腿堡，每次吃完會拉肚子，以為是自己不能吃辣的原因，沒想到意外引起共鳴，許多人紛紛分享，就算吃起來不覺得辣，但之後都會拉肚子。

一名網友在PTT女板發文表示，自己去買麥當勞都會想點勁辣鷄腿堡，但回家後沒吃幾口就覺得太辣，搭配飲料也不夠喝，甚至因為太辣了每次吃完就會拉肚子，自評辣度有8分，好奇其他人「會覺得勁辣鷄腿堡辣度很高嗎？」

貼文引起網友們熱議，辣度是因人而異，「1分微辣」、「我不算能吃辣但覺得不辣，大概4分」、「對不耐吃辣的人來說後勁很辣」、「五分吧，不是很辣，但是化學辣」、「覺得辣，但又想吃」、「常吃辣的一點感覺都沒有吧」。

不過許多人重點卻放在吃完會拉肚子的狀況，「吃完後勁很強，每吃必拉」、「吃這個腸胃很熱，而且必拉」、「是勁拉雞腿堡吧」、「每次吃完都拉肚子，但是真的好吃」、「我覺得不會辣，但是我也是會拉」、「吃起來還好，不過屁股蠻辣的」、「以為自己肚子有問題，原來大家都會拉」、「感謝推文，原來會拉是正常的」、「不辣但每吃必拉，解除便秘好夥伴」。