此外，志強-KY今日董事會同時通過新任總經理人事案，由國際知名運動品牌成衣前三大製造商-飛雁公司總經理馬世正接任，自今年7月3日起生效。

志強-KY以代工知名國際運動品牌如Adidas、Nike等鞋類產品製造為主要業務，產品可區分為運動鞋及休閒鞋，以銷售歐、美市場為主，為專業足球鞋代工大廠，全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座！

不過，受到國際品牌客戶調整庫存影響，志強-KY今日公布第一季合併營收為33.66億元，年減10.7％，季減29.5％；若以美元計算，第一季營收為1.11億美元，年減17.8％，季減27.2％。

志強-KY第一季營業毛利為4.69億元，年減45.7％、季減58.2％；營業利益0.38億元，年減91.1％，季減93.6％；稅後純益0.45億元，EPS 0.23元，年減87％。