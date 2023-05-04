鴻海創辦人郭台銘最近拋出台灣廣泛使用核能的主張，獲得許多核能支持者的認同，但是他的態度出現轉彎，他說「我主張的並不是重啟核四，核四已是過時的設計」，此語一出，立即使一大票支持核能的意見領袖與學者大失所望，他似乎忘記自己在去年，曾經支持過核四重啟公投，現在卻在壓力下態度轉變。清華大學核工專家葉宗洸晚間在臉書上表示， SMR(小型反應爐)、核電廠延役、核四重啟，都必須同時進行，缺一不可。

葉宗洸表示，他支持郭台銘提出的小型模組化反應器（SMR）在全台使用，SMR確實很不錯，可以為科學園區、工業區、離島偏遠地區、軍事基地提供穩定電力。但是第一座美國式的SMR，至少要到2028年才會運作，顯然緩不濟急。快速解方有限，現有核電機組延役，搭配核四重啟，才是正解。

葉宗洸特別解釋核四的世代。他說「核一、二、三廠是第二代電廠，核四是第三代電廠，設計上沒有過時的問題；核四沒有被棄置，封存期間始終維持良好狀態；幾千億的投資不必浪費，努力重啟商轉是新總統的責任。」

事實上，核四這種蓋蓋又停停的核電廠，在國際上不是沒有前例，比如美國田納西州的瓦茲吧核電廠2號機(Watts Bar Nuclear Plant Unit 2)，1973年始建，期間遇到電力需求下降而緩建，之後又遇到車諾比核事故而停建，再遇到福島核事故又停建，但是仍然在2016年完成並上線發電。雖然它的設計確實已經過時(它屬第2代反應爐)，但是其重要管線與操作系統都完成更新，所以該電廠提供的仍然是最穩定、最廉價、最潔淨的無碳電力。