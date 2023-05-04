婆媳相處已經令人頭痛，若再加上小姑來攪局，肯定是一場惡夢。一名女網友透露，小姑最近創了一個LINE群組，不僅把孩子們全加進群組，還取名為「姑姑是老大」，甚至沾沾自喜地說「群組名稱很好吧」，讓她相當傻眼。對此，網友紛紛留言「我也很怕姑姑跟孩子要賴，超怕的，那根本是騷擾」。

原PO在臉書社團發文「毒姑九賤婆媳討論區」發文，「有這種菇（姑），其實也滿奇葩的，自己沒小孩，專管別人的小孩，當菇不夠，還要當老大XD」。根據女網友上傳的照片，只見該名小姑藉口「沒有群組無法貼記事本，所以建立群組」，還把群組名稱取為「姑姑是老大」，沾沾自喜地說「群組名稱很好吧」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「很ㄎㄧㄤ哦！沒群組也可以用記事本啊」、「我也很怕姑姑跟孩子要賴，超怕的，那根本是騷擾」、「可以自己抓機器人成立群組，然後再把機器人踢出去就好了」、「明明沒群組也可以建立記事本，姑在想什麼」、「回他，老大要負責所有費用哦！謝謝姑老大」、「一個人也可以設群，故意的吧」。

另外，也有人開玩笑說「那麼想當老大怎不去混黑道」、「這麼想當孩子王，就自己去生一個，一天到晚就想搶兄弟的小孩，要不要臉」、「拿錢來養，老大讓妳當又何妨」、「才3個人也可以自嗨成這樣？你家的菇真容易滿足」、「所以群組沒有公婆？如果有公婆就回：妳把爸媽放在哪裡」。

（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區臉書）

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