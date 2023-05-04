近日借貸平台imB爆出詐騙，金額高達25億元，全台有數千人受害，也有台大財金系的高材生被騙了200多萬。一名42 歲男子表示，他從28歲就開始投資高風險項目，最近在imB投了1500萬，領了2個月的13萬，沒想到全被騙光了。

原PO近日在臉書社團《當沖勒戒所》發文說，「看到有人被imb借貸平台詐騙50萬、100萬，其實這真的都還算小錢」，他在28到42歲這10幾年，都是玩imb這種高風險高報酬的東西，不曾被騙過，漸漸資產來到了1500萬，「所以我始終相信這些東西不會騙人，但這次imb被我遇到了。」

原PO表示，他投了1500萬，領了2個月的13萬，結果全被騙光，但現在什麼事都做不了，因為那些人已經脫產，「很想做什麼但又不知道做什麼，所以有時候趁年輕遇到詐騙，也不一定是壞事，像我這樣一路走來很順利，結果一次1500萬不見，如果真的人生必須遇到詐騙，我更想要選擇30歲就先遇到詐騙，現在就不會這麼慘。」原PO說，現在他也準備要離婚了。

此文曝光後，網友紛紛留言「好奇的是，為什麽要全投？既然有了，先投一半領到了不行」、「真的要很小心，市場連3-5%美債跟高評級公司債都要考慮風險了，超過這個報酬的任何投資項目真的要小心再小心」、「年息7-8% 天底下有那麼好的事？42歲了還不懂高利率高風險」、「希望你還有好的工作，撐你人生的下半場」。

銀行局副局長童政彰說，如果imB違反「銀行法」，可處3年以上10年以下徒刑，併科1千萬元以上，2億元以下罰金，若因犯罪取得不法財產達1億元，最重可處7年有期徒刑，最高併科5億元罰金。

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