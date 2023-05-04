綠色能源產業是未來趨勢，造就電動車市場快速發展，但近期一份調查卻發現越來越多美國人無法放棄燃油車，考量原因在於價格昂貴、缺乏充電站、行駛里程有限及充電時間長等因素。

Business insider報導，知名汽車市場調查機構J.D. Power調查結果顯示，今年第一季，車主完全不考慮換電動車的比例從17.8%上升至21%，而一定會換電動車的比例持平，約為26.9%，顯示消費者意見分歧的狀況越來越明顯。

即使電動車市場從2020年2月的2.6%成長至2023年3月8.5%，但許多問題仍持續困擾消費者，除了常見的4大問題之外，美國消費者也關心電動車在極端氣候的續航力與狀態，以及持有成本、缺乏維修廠商、缺電及耐用度等疑慮。

報導提到，JD Power的數據也顯示，不考慮更換電動車的用戶，不是只有老年人而已，有高達33%的「Z世代」消費者不太想或一定不會購買電動車。

另一市調平台Bumper則提到，電動車要成為市場主流前，要先解決充電樁可及性與公平性的挑戰，美國最富有的人使用充電樁的機會最多，因此高達72%的充電樁位於美國最富裕的城市，平均每1萬人只有3個充電插頭。