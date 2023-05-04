特斯拉執行長馬斯克多次提及少子化的議題，甚至曾語出驚人表示，如果日本高齡化的現象一直沒有改善，萬一沒辦法逆轉，讓出生率超過死亡率，未來日本終將不復存在。日媒則撰文示警，日本少子化加速，2070年人口恐只剩8700萬人，等於比現在少3成，而且高齡化問題嚴重，年長者比例高達38.7%。

日經中文網以「少子化加速，日本2070年將會如何？」為題撰文指出，根據日本厚生勞動省人口統計資料，日本總人口到2070年時預估剩下8700萬人，比2020年的1億2615萬人減少3成。

日本2020年出生人數(包含外國人)為87.3萬人，但到2070年預估只剩50萬人。報導指出，肩負日本未來的0～14歲佔總人口比例將大幅下降，恐將持續低於1成；另一方面，65歲以上的人口比例將維持在近4成，65歲以上的人數，從2020年的每3.5人中有1人，將增加至2070年的每2.6人中有1人。

日本15～64歲勞動年齡人口的狀況也將惡化，根據此次的推算，到2070年將減為4535萬人，等於今後50年間將減少3000萬人，報導示警，如果購買力高的人群減少導致內需低迷，將成為日本經濟成長的絆腳石。