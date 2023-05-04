台中市長盧秀燕重視城市運動發展，繼今年3月世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行，成功行銷台中與台灣後，台中市接續打造足球界的洲際棒球場！「台中市足球運動休閒園區」為全國首座「國際級」足球專用運動園區，已於日前開工。盧市長表示，園區設立在南屯區，中央地方合力投入15.1億元興建，預計114年底完工，將帶動運動、經濟、觀光產業繁榮發展！

盧市長表示，她與足球淵源深遠，過去擔任華視記者跑政治與教育線時，華視拿到世界盃足球賽轉播權，當時轉播一兩百場賽事，但華視體育記者不夠，各線記者須通通上陣，因此她曾轉播過足球，且曾任中華民國足球協會副理事長，深刻體認足球是世界運動迷的共通語言，更是台中發展運動的重要類別之一，所以擔任市長後力推足球，不僅如此，更將足球運動休閒園區規劃於南屯，均衡區域發展。

台中市率全國之先執行-足球深耕計畫-深耕六級足球發展。(圖/臺中市政府提供)

盧市長說，她上任後力推「酷運動、酷城市」，栽培運動選手、推廣全民運動，也希望有更多場館讓國際選手到台灣、台中比賽，所以再興建國際級的大型運動場域「台中市足球運動休閒園區」，園區斥資15.1億元打造，感謝中央補助5億元，過去市府已自籌7.78億元，但因疫情影響全球物價上漲，工程歷經四次流標，但她堅持一定要做，故再追加2.3億元，市府共挹注10.1億元，謝謝立法委員與市議會支持，才能美夢成真，台中市要打造足球界的「洲際棒球場」，未來國際足球賽事即可爭取來台中舉行，讓世界看見台灣、台中。

盧市長上任後力推迷你足球-四年來已超過2萬名兒童人次參與。(圖/臺中市政府提供)

盧市長指出，除建設之外，運動軟實力也很重要，台中市率全國之先執行「足球深耕計畫」，深耕六級足球發展，近年開花結果，各級聯賽表現優秀，為向下扎根，她上任後力推迷你足球，四年來已超過2萬名兒童人次參與；運動局也積極與各級單位合作推廣與培訓，培育少年、青少年、青年及大專校院等完整的人才培育梯隊，進而發展到培育準職業與職業運動的人才，孕育許多優秀的足球運動國家級選手，四年內奪下全國各級大賽達24次冠軍，勇冠全國。

運動局長李昱叡指出，這座園區規劃符合國際賽事標準的競賽場跟副球場，屬國家級重要運動建設，基地座落於台中南屯區，周邊交通便利機能良好，完工後將可串連既有西屯與朝馬足球場，成為未來舉辦國內、外賽事的「足球專用」園區，透過足球運動的推動，帶動區域發展。

「台中市足球運動休閒園區」開工動土儀式合照。（圖/臺中市政府提供）

李局長表示，近年台中足球發展迅速，積極優化運動場地，於台中重要幹線74號快速道路沿線設置達6座11人制足球場；也可調撥出10座8人制與22座5人制足球場，包括朝馬、西屯、太原、大里及今日動土的足球園區。而既有的朝馬足球場運動局也爭取經費挹注，增設照明設備與改善噴灌系統，同時完成大里區首座足球場的建置，此外西屯還有一座11人制足球場正興建中，多項措施力推台中為足球友善城市。

全國首座國際級足球專用運動園區。(圖/臺中市政府提供)

建設局長陳大田表示，台中市足球運動休閒園區是「全台首座」足球運動園區，在建設局積極努力招標下，今日終於開花結果，園區內規劃設置一座符合國際賽制11人制的天然草皮足球專用主競賽場、11人制人工草皮練習場，及兩座5人制人工草皮足球場，並提供約6,000席觀眾席，且配合運動產業進駐規劃，留有營運空間及提供汽機車停車需求，預計114年完工，將可串聯台中市既有西屯朝馬足球場，帶動區域足球運動產業發展。

「台中市足球運動休閒園區」開工動土儀式合照。(圖/臺中市政府提供)

運動局補充，台中市足球運動休閒園區規劃有夜間照明，設計標準依據FIFA設置規範，符合國際賽事標準。台中市逐步完善足球運動環境，期間感謝中央教育部體育署、中央與在地民代、足球界與各局處的共同支持，厚植基層足球文化，培育更多國家運動人才。 (臺中市政府新聞局 廣告)