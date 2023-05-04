拜登政府對中國大陸祭出嚴苛晶片出口管制，又拉攏荷蘭與日本，限制設備輸出大陸，美日荷連線圍殺，究竟誰是大贏家？港媒報導，去（2022）年大陸主要半導體設備製造商營收都大幅成長，多家美國晶片製造商暫停在大陸業務，反而讓中國大陸半導體廠抓住機會從中獲益。

南華早報報導，受到大陸本土強勁需求加持，向晶片代工廠銷售晶圓的滬矽產業2022年營收達36億元（人民幣，下同），成長46％，該公司鎖定28奈米以上成熟製程為銷售主力；北方華創去年營收年增51.7％至147億元；中微半導體設備去年營收47億元，淨利潤增長15.6％。

此外，半導體製程設備大廠盛美上海，擁有半導體清洗、電鍍和先進封裝濕製程等關鍵技術，去年營收29億元，較2021年的16億元大幅成長。

研究機構TechInsights半導體產業分析師Sravan Kundojjala表示，美國制裁強化中國在半導體技術領域的雄心壯志，並推升中國設備製造商營收成長。

業內人士指出，中國大陸內部有個共識，希望向國內供應商採購價值達70％的目標，因此僅在廣東南部就發展逾40個半導體項目，價值超過5000億元，有望持續推動本土製造設備的旺盛供需。

全球半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）執行長Peter Wennink日前表示，美國出手斬斷中國取得設備，面對技術困境，中國轉向投入與自研半導體設備等技術，是合乎邏輯的做法。

Wennink強調，艾司摩爾必須持續能夠進入中國這個全球最大的晶片市場，這不僅對中國重要，對艾司摩爾也同樣重要。