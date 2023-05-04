「生酮飲食」簡單來說就是一種高脂肪、適量蛋白質和低碳水化合物的飲食方式，也是時下流行的減重方法，嘉義市聖馬爾定醫院營養師尤偉銘說，生酮飲食雖然效果快，但進行超過3個月就不建議，長時間做，恐對心血管造成很大影響。

尤偉銘說，坊間很多「生酮飲食」社團會積極分享菜單和烹調方式，加入這些社團確實對想減重的人有一定幫助，但也要提醒，正在發育的青少年或兒童、處於衰弱期或衰弱前期的長輩，或比較容易酮酸中毒族群，甚至是比較容易酮酸中毒的族群，如第一型糖尿病患都不建議使用生酮飲食。

尤偉銘說，青少年、兒童生酮飲食會減少攝取某些營養素，可能影響生長發育外，因生酮飲食中脂肪含量高，若經常使用，可能會因脂肪含量過高而導致腹痛或腹瀉的可能，另常見副作用包括低血糖、血脂異常、腎結石、高尿酸血症、成長遲緩， 甚至其他生化檢驗異常等。

尤偉銘說，生酮飲食可以看到短期的成效，但是長期下來還需要更多研究和觀察才能判定，對於想執行生酮飲食的人，需多方面評估，尤其有血糖問題服用藥物或施打胰島素者，監測血糖和血酮是很重要，建議要和專業醫護團隊討論及藥物調整、檢測生化數據後再評估能不能執行。

至於生酮飲食一次可進行多久？尤偉銘認為1到3個月最適當，超過3個月就不建議，如之後要維持體重或減重，可用降低熱量或熱量赤字的方式來進行。