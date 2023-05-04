中央流行疫情指揮中心 5 月 1 日解編，衛福部疾管署2 日晚間也舉行「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，但對於過程的防疫疏失、差別對待非綠營執政縣市等問題都避而不談，醫護、空服員等受到嚴重影響的職業對政府態度也非常不滿。前台南市議員謝龍介 3 日也痛批，指揮中心明明是一群專業人士，整場防疫卻荒腔走板，為了陳時中要選舉到處做秀。他也質疑，若加上沒有通報的黑數，「被政府犧牲的 2 萬多個鄉親，最少有一半是冤死的」。

謝龍介 3 日在《新聞大白話》節目中表示，政府官員的防疫非常不專業，把防疫當成自己的秀場，不僅要每天開記者會講廢話，還要整團到台南、屏東吃虱目魚，到處去當觀光大使，這樣叫做專業嗎？他也直言，當初就是為了前衛福部長陳時中要選舉，所以把所有的媒體光環照在自己身上，要不是最後疫情出現反轉，讓人看破手腳，陳時中的民調才會下滑，不然沒有人能打破他的金身、選甚麼上甚麼。

謝龍介也痛批，從疫情一開始要口罩沒口罩，政府成立各種國家隊之後，口罩要排隊、疫苗一排隊、快篩要排隊，等到確診之後，藥品又排不到隊，明明是一群專業人士卻是荒腔走板的在做台灣的防疫。

謝龍介也痛批，政府犧牲的 2 萬多個鄉親、還有沒有通報的黑數，最少有一半是冤死的，這些專業人士用不專業的態度來對待疫情。他也點名副總統賴清德，自已身為醫生卻跟著前閣揆蘇貞昌等人沆瀣一氣，沒有堅持在第一時間援助武漢阻止疫情擴散，還做秀打國產疫苗，還好打的是聯亞。

謝龍介砲轟，前副總統、行政院長陳建仁也是在騙人，打的是安慰劑(生理食鹽水)，卻一直宣稱高端疫苗沒有副作用，整個團隊就是在護航高端，他請立委協助調閱資料，想查詢染疫死亡的病患，接種的是哪個廠牌的疫苗，但完全都查不到、都沒有公布，外界也無法獲得高端疫苗成效真相。