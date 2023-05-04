解放軍最近在陸空聯合對抗演練中，由空軍出動了殲-20隱形戰機模擬敵機。而根據陸媒報導指出，這可能是在模擬廣泛部署中國大陸門前，對大陸國防構成威脅的美製F-35隱形戰機。對此，陸軍退役中將帥化民2日就表示，「殲-20現在推力夠了，可以一雪當年的羞辱，中國大陸底氣足了，搞不好下一次夏威夷附近來一條船，上面刻一個山本五十六，就是珍珠港第二」，引發討論。

帥化民2日在中天節目《全球大視野》中表示，「殲-20是根據美國的F-22對標的一台戰鬥機，那時候唯一的短板就是引進的推力不夠，但現在改進了，渦扇-15最大推力達18.5噸，推力夠速度就夠，速度夠作戰就比較佔優勢，殲-20現在推力夠了，可以一雪當年的羞辱」。

帥化民也提到，「因為美國空軍向來是全世界的領頭羊，憑良心講，他們的空軍戰力很強，飛機發展也很快，中國大陸能迎頭趕上真的不容易，要不然不可能像現在一樣同台競技」，帥化民坦言，「美國為什麼現在把中國大陸當成唯一的對手？因為有取代美國是老大的可能，事實上各方面也看到了，美元霸權動搖，經濟走下坡；美國的科技也不見得有壓倒性優勢；還有至少在中國大陸家門口美國沒有優勢」。

帥化民最後更說，「再過幾年南海，再過幾年太平洋，中國大陸一路往外擴，現在山東艦這些船開的很遠，都開到關島門口晃了」，帥化民最後更預言，「搞不好下一次夏威夷附近來一條船，上面刻一個山本五十六，是珍珠港第二，中國大陸講話慢慢財大氣粗了，底氣足了，不必再像當年一樣了」。