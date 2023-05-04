國防部3日發布新聞表示，有一架「陸版死神無人機」之稱的BZK-005長程無人偵察機，從臺灣北方空域近入後，一路順時鐘方向繞台一圈，是繼上月底TB-001型無人機以來，第二度有共機繞台一圈。對此，中天《盧秀芳辣晚報》3日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「中國大陸無人機越過海峽中線，以順時針方式繞行台灣一圈」的看法，許多民眾看到他們來台之後都嚇壞了，甚至更有年輕的妹子坦言「國防部應該要做點事情吧，對他們警告」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》2日由「辮子妹」進行街訪，對於「陸版死神無人機」順時針繞行台灣，許多民眾認為「他們要打過來了」、「台灣要滅亡了，會有一點緊張吧」、「我也很怕未來就突然被打，現在比較害怕的是未知性」、「我們可能只能感受到一點危險，就是我們要被攻擊了，趕快去躲起來」、「如果要打起來，我寧可統一」、「我覺得台灣可能守不了多久」、「比較理想的狀態是，就維持一個和平的關係就好，因為發動戰爭是最不明智的決定」。

甚至更有年輕的妹子坦言，「國防部應該要做點事情吧，對他們警告」、「國防部危機意識有沒有興起」，而國防部也強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控應處。不過也有少數民眾不太擔心，直言「我覺得很煩啊，是在繞什麼意思？繞了大家也沒反應，大家也是正常生活」、「反正飛機油錢不是我們出就好，他們繞是他們家的事」、「也不能怎麼辦，就只能讓他這樣繞了」、「這也不是第一次啊，沒啥太大的感覺」。