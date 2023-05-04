中國大陸日前首度出動TB-001「雙尾蠍」無人機逆時針繞行台灣一圈，２日又派出「陸版死神無人機」BZK-005長程無人偵察機，從北部順時針繞行台灣。媒體人謝寒冰昨( 3 日)指出，大陸明顯就是在練兵，除了測試無人機的性能，也在觀察國軍應對措施、雷達範圍等等，並進行戰術猜想，同時也是藉機探查台海周邊的戰場迷霧，為戰爭做準備；他也提到，陸方刻意用「台軍首次偵獲我無人機」的用字，是想塑造成「已經派過無人機很多次都沒被發現」的氛圍，但事實如何也無從查證。

謝寒冰昨在《盧秀芳辣晚報》節目中表示，未來戰場上無人機一定是不可或缺的角色，從俄烏戰爭就能看到，無人機有被大量使用，俄羅斯要求伊朗提供大量無人機，也是為了應付戰場的需求。而無人機也是中國大陸近幾年發展的重中之重，現在大陸就是用有人機在台海中線巡航，試探我國反應狀態、雷達盲點，以及一旦發生狀況，海面船艦、空中飛機的反應時間。

「陸版死神無人機」之稱的BZK-005長程無人偵察機。(日本防衛省統合幕僚監部)

謝寒冰也提到，大陸無人機第一次繞行台灣是逆時針、第二次則是順時針，兩次出動不同機型，很明顯就是在操兵，把手上能夠遠航飛行的無人機全部拿出來繞一遍，測試性能、反應，會在哪裡會被雷達偵測到、哪些地方台灣雷達偵測不到它，還會觀察我國面對這些無人機會有甚麼反應，並根據我方反應做未來的戰術猜想。

另一方面，謝寒冰指出，台海將來未必一定要戰爭，但仍是有可能發生戰爭的地方，那在戰場上能夠摸的越清楚、戰場迷霧越少，就能多一分勝算。

而有退將指出，陸無人機繞台可能會摸透我國東部駐軍防空等電子頻譜。謝寒冰坦言，那也沒辦法看到無人機就把雷達全部關閉、不讓它偵測，我方還是要對大陸的無人機進行偵測，那台灣的反應自然就會被看在眼中，而且不只是無人機，大陸的衛星也在觀測台灣的反應，這就是在對戰場上做綜合評估。

謝寒冰直言，中國大陸的無人機機型非常齊全，可能是全世界最齊全的國家，而且有自主研發能力，反觀台灣的中科院，還不知道甚麼時候能正式啟用。

台灣國防部最近開始公布大陸無人機擾台的情報，而解放軍的說法是「台軍第一次公布我方無人機」。謝寒冰認為，大陸的說法是想要營造出「我已經派好幾次無人機，只是你不知道」的感覺，那大陸到底是不是第一次派無人機也沒有人知道，而國軍到底是有偵測到但沒公開，還是根本就沒有偵測到，都是需要釐清的問題，雙方爾虞我詐、情況非常複雜。