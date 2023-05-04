中國大陸近年來對台不斷軍演，而放眼東亞各國軍事戰備，潛艦無疑成為海洋爭霸的重要關鍵，最近更傳出能搭載巨浪-3飛彈的解放軍096核潛艇將下水，到時中美兩大強國在核子武器上將達到「核平衡」。對此，陸軍退役中將帥化民2日就表示，「潛艦的威脅是非常可怕，因為你不知道它跑到哪裡」，引發討論。

帥化民2日在中天節目《全球大視野》中表示，「潛艦其實不太會用到，但是一定要有，因為這是核子平衡，『你有核子武器，我也有』，潛艦的威脅是非常可怕，你不知道它跑到哪裡，它可能躲在北冰洋下面、也可能躲在南極海、也可能躲在太平洋中間、也可能躲在大西洋那邊，你不知道，巨浪-3一旦出來，你預警時間就很短，就會受到核子攻擊」。

帥化民更接著說，「核子武器不是靠量，因為它的每一發都是不可承受之重，一個大城市幾百萬人口，一、兩發就夠了，所以這個核能潛艦為什麼值得一提，就是以前的靜音效果比以前好，這就很難追蹤它，這種上萬盾級的潛艦，可以潛的很深又很遠，根本找不到它在哪」，最後帥化民也說，「中國大陸的核子武器彈頭，沒有美國多，但你抓不到我在哪裡打你，這就是造成一個現階段的平衡，就是『你不用，我也不用，要用大家一起死』」。