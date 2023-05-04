立法院2日三讀通過《海岸巡防機關器械使用條例》部分條文修正案，增訂海巡機關人員在生命遭受危害時，可用槍逕行射擊；海委會海巡署署長於合理判斷下，「於必要限度內可使用砲」。前駐紐西蘭代表介文汲3日在《新聞大白話》節目強調，兩岸即使是軍方發生衝突，也未必會立刻上升到全面性衝突，但這對台灣民心士氣打擊很大，老百姓會選與大陸和平相處的政黨，綠營這些人就不用選了，所以民進黨很怕發生衝突。

介文汲表示，如果公務或民用船隻真的在海上發生糾紛，即使是軍方發生衝突，也不會立刻無限螺旋上升到全面性的衝突。看兩岸過去對立的歷史，自己小時候常有空軍跟米格機在台海上空交手，互有傷亡，甚至海軍艦艇也有交火，所以交火並不是表示立刻會往上升。

「可是在目前這個狀況之下，如果交火，我想對台灣的民心士氣打擊是非常大的！」介文汲指出，很可能會造成股市崩盤，甚至會大批人擠滿機場，因為台灣的民心比較敏感跟缺乏信心。因為從去年裴洛西開始，兩岸戰雲密佈，戰火一觸即發的情勢下，其實很多人都在做資本、資金的轉移，家裡有年輕男孩的都出國念書去了，可見台灣民心比較脆弱。如果要發生這種交火的事情，事實上對台灣是不利的。

介文汲提到，蔡英文政府也一直蠻慫的，從2年多前美國副國務卿訪台時，大陸就有大批的解放軍機超越台海中線，民進黨政府就趕快對外宣布，國軍不開第一槍，只行使自主防衛權。而且在第一線面臨共軍挑釁時，國軍要不要回擊？要報回台北，只有2個人能做決定，一個是參謀總長，一個是國防部長。所以第一線如果已經受到攻擊的時候，才能夠回擊，這個比過去用槍的情形，可以說倒退了一百步！

介文汲強調，蔡英文他們也很清楚這個情況，如果兩岸有交火的話，讓台灣民心士氣受到嚴重打擊，蔡英文這些人就不用選了！最後一定被台灣老百姓選一個主張跟中國大陸和平相處的政黨，所以民進黨是很怕的。