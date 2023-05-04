美國最後一艘自由級濱海戰艦克利夫蘭號剛剛下水，沒想到在入水的過程中，與旁邊的輔助拖船發生碰撞，造成乾舷處的輕傷。雖然問題不大，但是美國海軍已下令調查事故原因。前立委蔡正元3日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，這是在全世界被評為好糟糕的戰艦，本來最早是部署在南海，但經常停在新加坡維修，因為它自以為模組化，更換時都不太順暢，也不耐太平洋氣候，複合材料老是損壞，淘汰後可能還會塞給台灣。

蔡正元表示，美軍一艘船通常都用個4、50年，這種船艦只要20年就要淘汰，淘汰的對象聽說是要塞給台灣。因為這一款所謂的濱海作戰艦，他叫自由級，一般船艦說什麼級，比芳俄亥俄級、洛杉磯級，是等級的差距。但這個船艦只有做兩種，沒有等級差距，一個叫自由級、一個叫獨立級，為什麼叫自由級？洛克希德馬丁做的叫自由級，通用動力做的叫獨立級。

「這個濱海戰艦是在全世界被評為好糟糕的戰艦！」蔡正元指出，本來最早是部署在南海，但是經常都不得不停留在新加坡維修，因為它要求的功能太多，自以為是模組化，它的船體是固定的，上面的配備可以像模組一樣換來換去，今天要反艦，我就裝反艦的模組，要反潛就裝反潛的模組，要反恐就裝反恐的模組。可是問題來了，它每次在更換的時候都不太順暢，沒有想像中拿個盒子裝上去就可以動了，每一次都出狀況。

蔡正元提到，第二個它講求匿蹤，讓雷達掃射不到，可是發現一個問題，它所有的匿蹤跟電子頻譜，平常表現都很好，可是在海上長期航行，待2、3個月以上，不是這個壞就是那個壞，不耐海上氣候的折磨！主持人盧秀芳說，都要淘汰了，還有新船要下水？

「一張大訂單，慢慢出貨，那你前面出來的東西，覺得已經不好用了，牙根咬著，因為錢付了嘛！」蔡正元強調，美軍自己也是唉聲嘆氣的，尤其它的船體講究複合材料，真的下了海以後，沒想到太平洋不買帳，所以它的複合材料老是損壞，有時候在新加坡沒辦法修，動不動就拖回美國去，這是它目前最大的問題！