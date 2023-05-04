國防部3日發布新聞表示，有一架「陸版死神無人機」之稱的BZK-005長程無人偵察機，從台灣北方空域近入後，一路順時鐘方向繞台一圈，是繼上月底TB-001型無人機以來，第二度有共機繞台一圈。媒體人黃揚明3日在《頭條開講》直言，這次是純軍事用途的無人機，我方依然不敢動作，這叫委屈的和平。更透露有外館已經在找私人保鑣演練撤退到機場的方案，驚呼國防部曾否認漢光演習的傳聞，但各國使館已經在布局了。

「從山東艦到東部海域開始，這個所謂的封鎖戰術，對岸已經開始在演練了！」黃揚明表示，包括這些無人機環台模擬的模式，未來可能一個禮拜來一次，偵查相關的軍事基地也好、電子頻譜波段資訊，全部把你掌握住。繼去年海峽中線失守之後，這就會變成新常態了。對岸從所謂的圍島軍演，到真正把包圍網形成，他們是有一個很明確的侵台想定。對我們的軍方，知道你要這樣搞，我們要有一套反制，但我們怎麼反制？

「我們沒有準備啊！」黃揚明提到，比方說像無人機，去年那個畫面，金門阿兵哥只能拿石頭丟，我們說那個叫委屈的和平，連把人家打下萊都不能打？後來總統說要馬上打落，結果現在來了大的無人機，我們不敢動，「這個叫委屈的和平，很委屈啊！」都說共軍是我們的敵人，每天在你的島週邊繞繞繞，然後你對它沒有辦法動，根本不能對它做什麼，只能告訴大家：它來了！

黃揚明指出，這個就是所謂純軍事用途的無人機，去年那個有點叫小打小鬧，它是來挑釁的，這一次他們是玩真的，這些資訊帶回去是可以做戰備的、戰術的演練。今天就聽到一個，老實說聽到有點訝異，前兩天新聞說，今年漢光演習會把各國撤僑納入演練，然後國防部否認。因為朋友是私人保鑣，他們接到在台灣某一國的外館的委託案了，要求他們提出一個撤退方案，保護這個友邦要員從他們的大使館一路撤退到機場！

黃揚明強調，民間的公司已經接到案子了，那就表示在台灣的友邦外交官不信任，他們認為這裡會發生戰爭，已經開始演練了！那篇報導說，要如何把駐在台灣的外交官及僑民，能夠有一個路線到機場，跟他朋友所說的外館委託的內容一模一樣！到了機場就安全了，國軍會有人幫他們處理，把他們接走，可是從大使館到機場這一段沒有人！所以他們要找類似民兵、私人保鑣。

「甚至還有聽到別的使館，在接洽有沒有私人飛機的！」黃揚明直言，所以都開始在布局所謂的撤僑，那是對我們台灣的一種不信任，對台海情勢安全的不信任，而我們的執政黨居然還在粉飾太平？