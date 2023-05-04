俄羅斯社群媒體上流傳克里姆林宮遭到攻擊的畫面，克宮指控烏克蘭派無人機試圖行刺總統蒲亭未遂，但烏克蘭總統澤倫斯基今天否認這是烏方所為。

法新社報導，澤倫斯基（ Volodymyr Zelensky）今天造訪芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki），與北歐國家領袖舉行峰會。

澤倫斯基在聯合記者會上表示：「我們沒有攻擊蒲亭（Vladimir Putin）。我們將此交由仲裁機構評斷。我們在自己的領土上戰鬥，我們正保衛自己的村莊與城市。」

俄羅斯新聞社（RIA）稍早時報導，莫斯科當局指控烏克蘭派遣無人機攻擊克宮，試圖行刺蒲亭未遂，克宮認為這場攻擊是「有計畫的恐怖行動」，並將對此保留「報復的權利」。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）駁斥：「無人機攻擊克宮一事與烏克蘭毫無關聯。」（譯者：陳正健）1120504