美國聯邦準備理事會（Fed）今天決定升息1碼，此前美國銀行業風波再起，全美3月通貨膨脹顯著緩和，但核心通膨依然頑固。
聯準會曾於去年3月及5月分別升息1碼（0.25個百分點）及2碼（0.5個百分點），6月、7月、9月及11月連續4次升3碼（0.75個百分點），12月則僅升2碼，今年首次及第二次會議各升1碼。
聯準會在今天舉行的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議宣布升息1碼，加上之前的升幅，自去年3月以來，聯準會迄今已升息20碼，或5個百分點。
根據美國勞工部，美國3月通貨膨脹顯著緩和，消費者物價年增率降至5%，創近2年來新低。但房租等非能源、食品物價漲勢頑固。
此外，美國商務部轄下經濟分析局（BEA）也公布數據指出，美國3月個人消費支出物價指數（PCE）年增率為4.2%，顯示通膨降溫。PCE是聯準會偏好的通膨指標。
美國政府監管單位最近宣布，陷入困境的加州地區性銀行第一共和銀行（First Republic Bank）已遭金融當局接管，之後將由摩根大通銀行收購，成為最新一起銀行倒閉案例。（譯者：陳正健）1120504
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