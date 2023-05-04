吉百利特製的巧克力版「聖愛德華王冠」。

英王查爾斯三世（King Charles III）即將於週六（6日）在倫敦西敏寺加冕，屆時他會戴上英國君主加冕專用的「聖愛德華王冠」（St Edward’s Crown）。1824年開業的英國巧克力老店吉百利（Cadbury）為了向查爾斯三世致敬，日前特地仿照「聖愛德華王冠」實物大小以手工精製一只仿品，材料當然是巧克力。

英國各界都很期待這場睽違70年的加冕典禮到來。《蘇格蘭人報》（The Scotsman）報導，吉百利公司的巧克力師傅詹克斯（Dawn Jenks）與奧魯本（Donna Oluban），以白巧克力、牛奶巧克力與可食用膠「打造」出一只巧克力版的「聖愛德華王冠」。

英國「吉百利世界」兩名師傅用巧克力仿照「聖愛德華王冠」製作實物大小的複製品。（圖／美聯社）

「吉百利世界」師傅替作品做最後修飾。（圖／美聯社）

「吉百利世界」特製的「聖愛德華王冠」複製品，連王冠專用的襯墊也一併複製。（圖／美聯社）

這頂巧克力版的「聖愛德華王冠」注重細節，力求逼真。（圖／美聯社）

這頂巧克力版的「聖愛德華王冠」高45公分，王冠的拱飾、繁複的十字圖案與百合花圖案，都是純手工製成，力求逼真。白鼬皮草飾邊則以融化的白巧克力塑形，王冠內的紫絨帽體、用來擺放王冠的襯墊先以塑膠袋把融化的巧克力掐出形狀，再撒上紫色與紅色的食用級粉末。金黃色澤與閃閃發光的亮粉也是食用級，為這頂複製品增添一絲王室專屬的奢華氣息。

兩名師傅花了2天一同完成這件力作，成品日前於吉百利位於伯明罕（Birmingham）的巧克力工廠「吉百利世界」（Cadbury World）亮相。只要走一趟吉百利世界，就能親睹這頂巧克力王冠。

吉百利世界的總經理鮑德溫（Gerard Baldwin）說：「國王查爾斯三世的加冕儀式絕對屬於歷史級的場合，我們自然不能在慶祝過程缺席、豈可與此一歷史時刻擦肩而過！」他說，吉百利世界兩名大師級的師傅締造出一件令人讚嘆的作品，與真正的聖愛德華王冠幾乎一模一樣，公司樂於與大家分享這件最新力作的影像。