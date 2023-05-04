金牌製作人陳子鴻領軍「1500聲量音創」將辦校慶活動，集結美國與台灣兩地流行音樂資源熱鬧展開，葛萊美獎得主大賈斯汀(Justin Timberlake)、亞洲天團五月天成員瑪莎、魚丁糸阿龔，以及知名歌手、金馬獎最佳新演員李千娜等重量級音樂人，聯手串起「1500聲量音樂祭暨1500之星選拔賽」系列活動。

五月天瑪莎受邀在7月2日音樂講座壓軸演說，他開心的表示「我想從換位思考的角度來談談從興趣到職業、從樂手到製作人、從indie音樂到主流市場有什麼差別？」他也希望保留多一些QA時間幫同學們解惑。

魚丁糸的阿龔是科班出身，多才多藝的他擔當「1500聲量音樂祭」開幕第一位講師，定題《音樂裡的新四季》，他準備和大家分享從蘇打綠到魚丁糸的奮鬥歷程，以及跨界樂團及製作電影配樂的經驗收穫，並預告將透露最新作品《新四季》當初發想和寫作過程的秘辛。

《超級星光大道》的參賽歌手李千娜，近年靠著自身的努力，是「星光幫」歌手中第一位入圍金曲、金馬、金鐘三金影視歌三棲的藝人，她從台北1500開校以來就經常神祕地出現在校園裡，低調的以學生身分不斷充實自己。

她曾以《查某囝仔》專輯一舉入圍第30屆金曲獎「最佳台語女歌手」、「最佳台語專輯」及「年度專輯」三項大獎，而這張專輯正是陳子鴻操刀，她得知陳子鴻創辦台北《1500聲量音創學院》就主動報名來學習，希望加強自己的創作能力，一年來她學習了作詞、作曲和編曲，也有不少學習心得，這次學校校慶，她義不容辭地加入宣傳大使和1500之星評審團的陣容，興奮地表示「來到『1500』讓我有一種再學習充電的感覺，在學習的過程中，有疑問和不懂的地方，馬上就可以問到老師，讓我對音樂創作又多了一些信心，希望自己越來越進步。」