美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，暗示接下來可能會停止升息，但稱目前尚未作出停止升息的決定，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌270.29點或0.80%，收33414.24點。
標準普爾500指數下挫28.83點或0.70%，收4090.75點。
那斯達克綜合指數下滑55.18點或0.46%，收12025.33點。
費城半導體指數挫跌39.48點或1.32%，收2957.37點。（譯者：陳正健）1120504
美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，暗示接下來可能會停止升息，但稱目前尚未作出停止升息的決定，美股主要指數今天收黑。
道瓊工業指數下跌270.29點或0.80%，收33414.24點。
標準普爾500指數下挫28.83點或0.70%，收4090.75點。
那斯達克綜合指數下滑55.18點或0.46%，收12025.33點。
費城半導體指數挫跌39.48點或1.32%，收2957.37點。（譯者：陳正健）1120504
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