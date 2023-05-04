美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息1碼，暗示接下來可能會停止升息，但稱目前尚未作出停止升息的決定，美股主要指數今天收黑。

道瓊工業指數下跌270.29點或0.80%，收33414.24點。

標準普爾500指數下挫28.83點或0.70%，收4090.75點。

那斯達克綜合指數下滑55.18點或0.46%，收12025.33點。

費城半導體指數挫跌39.48點或1.32%，收2957.37點。（譯者：陳正健）1120504

馬來西亞央行升息1碼 今年來首度調升
Fed升息1碼無懸念 將討論是否暫停升息
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