大陸吉林省保全曲岩近日因為救了一名從樓上跳下的女孩成為新聞焦點，他當時毫不猶豫地衝上前去，用自己的身體接住了女孩，不惜付出了身體多處骨折和脊椎受傷的代價。沒想到，孩的家屬不但沒有感謝曲巖的救命之恩，反而指責他不負責任，甚至狠嗆「女兒有事你負責」，冷漠和無理的態度引發外界撻伐。

綜合陸媒報導，曲岩是吉林一家醫院的保安，事發當天他接到上級命令，指醫院4樓有女孩準備跳樓，需要他過去維持秩序，幫忙救人。曲岩是一個熱心腸的人，立刻就衝到了現場，不料女孩可能受到刺激，突然就從樓下跳了下來，他沒多想就伸手去接，雖然成功救下女孩，但巨大的衝擊力讓曲岩受重傷。

經過醫院檢查，曲岩渾身多處骨折，雖然治療後傷勢有所好轉，但因為沒錢繳費，遭到院方停藥，每天痛不欲生。不僅如此，單位的領導也不願意承擔曲岩的治療費，被救下的女孩更是一聲招呼都不打就離開，連聯繫方式都沒有留下，其家屬更反嗆「我們沒讓你兒子救我孩子，這是你兒子自己自願救的」。

誇張的是，女孩母親受訪時還說，「我家孩子是殘疾，我家孩子要是真有什麽事的話，你們也有責任！你們得負一輩子的責任」。讓人欣慰的是，現在曲岩靠當地愛心協會捐獻的錢財續藥，好在勉強能夠撐住生命。得知這一切的曲岩，躺在病床上留下了眼淚，令人心疼不已。

更多 CTWANT 報導