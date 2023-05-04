美國槍擊事件已經成為家常便飯，發生地點包括學校、雜貨店、教堂，這一次竟然是在醫院。美國喬治亞州亞特蘭大周三（3日）發生槍擊案，一名男子在中城區的一間醫院內開槍，至少造成1死4傷，其中3人命危，槍手在逃。

Atlanta police release photos of gunman at medical building. Call 911 if seen pic.twitter.com/LmfzdBlXNQ — BNO News (@BNONews) May 3, 2023

案發地點位於中城區Northside Hospital Medical醫院。警方證實，槍擊發生在醫院的候診室內。槍手為24歲男子帕特森（Deion Patterson），他在開火後逃離了大樓，據信他在附近劫持了一輛汽車逃逸。

亞特蘭大警察局的一位高層消息人士告訴CNN，槍手和他的母親一起到醫院後，突然變得激動起來，並且開槍射擊。目前受害人的身份尚未公布，有消息指稱，其中一名受害人是疑似是槍手的母親，但警方澄清，槍手的母親沒有受傷，目前正在與警方合作。

槍手身分經證實是一名前海岸警衛隊隊員。海岸警衛隊聲明指出，帕特森於2018年7月進入海岸警衛隊，最後職務為二等電工大副，他已於2023年1月退役。海岸警衛隊表示，正與亞特蘭大警方和其他當局密切合作，調查槍擊事件。

由於槍手持有武器、是危險人物，目前數百名全副武裝的警察到場應變。警方目前正疏散大樓內的人員，呼籲其他人遠離事發地點。

包括今天這起槍擊事件在內，今年美國至少發生了190起大規模槍擊事件。