日劇女王天海祐希在最新作品《絕對不可能-偵探·上水流涼子的解析-》飾演曾擁有律師資格的偵探「上水流涼子」，攜手搭檔松下洸平完成各式艱難的委託案件。55歲的天海祐希上節目宣傳時，坦言體力已不若以往，記憶力也逐漸衰退，為了幫助背誦，她會將劇本重新抄寫成橫式，雖然身體不比年輕人，不過她表示到了知命之年，生活反倒更放鬆。

天海祐希與松下洸平是首度共演，松下洸平表示天海祐希是他認識的人之中最有個性的，「她擁有我從未見過的魅力，聊到占卜之類的話題時，問她是否相信，她會回答『我就是power spot（能量點）』，很酷。」天海祐希大笑解釋，開心的人會讓周遭的人也愉快，所以開心就好，松下洸平補充：「因為小事而苦惱或是想太多的時候，跑去找她商量，她就說『沒事沒事，那麼一點小事不用放在心上』。」相當灑脫。

為了調查案件，天海祐希的角色經常變裝，光是第一集的拍攝她就已記不清換了多少套衣服。（圖／翻攝《絕對不可能-偵探·上水流涼子的解析-》官方IG）

天海祐希笑說到了她這個年紀，生活方式更加放鬆了，「年輕時有工作、結婚、生子、海外發展各種選項，40、50歲可以選擇的東西變少，那麼從裡頭選擇就好，然後再考量自己的精力、體力，其實反而輕鬆」。她很享受獨處，喜歡窩在家裡做菜、煮味噌燙，會穿著起毛球的運動衫，也不在意衣領鬆掉，反正沒人看見。

宅在家時，她通常會讀書、看影片或是背劇本。天海祐希直言隨著年齡增長，每天都是挑戰，「昨天還能做到的事今天就不行了」，她會規畫時間，幾點前該把台詞記住、幾點要上床就寢，照表操課，但如今常發生前一天順利達標，今天卻無法在時間內背完台詞的狀況。

天海祐希認為到了50歲可以做的選擇變少，生活反倒更加輕鬆。（圖／翻攝《絕對不可能-偵探·上水流涼子的解析-》官方IG）

她發展出獨有的背誦法門，通常劇本是寫成直式，但天海祐希覺得斷句不明顯，不好記憶，於是會另外抄寫成橫式，這樣做的另一個好處是，洗澡時可以拿出筆記本來看，不用怕沾濕劇本。

體力下降也讓她很有感，之前健身時要做到某種程度才會肌肉酸痛，現在很快就痛了，但她仍努力運動，天海祐希說：「有良好體能才能支撐我完成長時間的舞台，我不在乎外型，只想擁有一個能散發能量的身體。」她相信肌肉是不會背叛自己的。

天海祐希仍保有赤子之心，像年輕人般愛嘗鮮、充滿好奇心。（圖／翻攝《絕對不可能-偵探·上水流涼子的解析-》官方IG）

雖然天海祐希年過半百，但她的仍像年輕人般愛嘗鮮、充滿好奇心，松下洸平爆料她對VR虛擬實境眼鏡很有興趣，天海祐希興奮點頭道：「松下有代言產品，他說很好玩，所以想在這次拍攝工作結束後買一個犒賞自己，可以玩推理遊戲。」

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