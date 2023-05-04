蔡英文總統日前釋出7月將成立「台灣碳權交易所」，預計明年開始交易，「碳交易」立即成了熱搜關鍵字，在GOOGLE TRENDS搜尋熱度較去年4倍！看不見、摸不到的「碳（CO2）」要怎麼買賣？碳更有綠碳、藍碳、黃碳等色，分別來自森林、海洋、土壤的碳權。

「碳權交易」概念源自 1997 年《京都議定書》及2015年《巴黎協定》，為要控制全球升溫幅度而訂定碳排放減量的共同目標，在「總量管制」、「排放碳的權利」成本化概念下，超過配給碳排配額（Emission Allowance）的排碳大戶，可向排放未達配給量者買碳權，透過碳權交易、碳費定價及邊境碳關稅等，將「環境成本」具體化。

台灣去年底也宣示「2050年淨零碳排目標」，今年4月19日蔡英文總統參與美國商會年會時也釋出，台灣將成立碳交易所，準碳交所董事長林修銘也預告明年開始交易。

控制全球暖化幅度是第27 屆聯合國氣候變遷大會（COP27）重點。（圖／翻攝自COP27臉書）

儘管碳交易所的相關子法、執行細節及碳費如何定價，目前尚未出爐，但台灣碳交所的主管機關環保署指出，碳交易不是金融商品，只是一種抵換工具，交易的是從環保署申請到的「碳交易許可證」，分為「強制性、自願性」兩大部分，參與交易的也只有排碳大戶，一般人無法直接買賣碳權。

中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任劉哲良向CTWANT記者表示，依政府初步規劃，第一種「強制性」是在總量管制下，找出287家年碳排量超過2.5萬噸的設施、工廠，第二階段擴大範圍至500家，「目前三大碳排產業為工業、運輸、能源等。如果台塑集團有10家工廠，不一定每家都會被列管。」

劉哲良指出，這是一種金融商品，這部份反映在會計科目的其他綜合損益、日後若價格上漲則反映在股東權益淨值增加，碳交所上線後第一個任務，即是協助境外碳權商品可在台灣交易。

中經院綠色經濟研究中心主任劉哲良。（圖／綠色公益提供）

外傳碳費定價每噸落在300元？劉哲良指出，政府以「鼓勵減碳」為目標，環保署若收了一大筆錢也會被質疑，因此可能朝「優惠費率制」方向，例如定價每噸1000元，若碳排大戶減碳目標達成率越高、給予越高的折扣，使企業有極大誘因減碳、從事低碳轉型，例如2030年較某個基準年減碳3成，達成了碳費就打1折，工總甚至期望可以碳費全免。

目前國際碳規格有三大主流，分別為歐盟（EUA）、加州（CCA）、美國「區域溫室氣體計畫（RGGI）」，碳費價格也不一，依CarbonCredits.com 在5月2日時價，強制碳市場部份，歐盟每噸碳價高達90.03歐元（約合新台幣2790元），澳洲38澳元（約合新台幣782元），南韓8.65美元（約合新台幣268元）、中國8.1美元（約合新台幣242元），這些碳交易以當地企業的當地碳權為主。

「強制性碳權都是當地買、當地用，所以不會有國際接軌、國際認證等問題；就像是你來中經院上課、獲得一個證書，內容有效，但還沒有國際認證。」劉哲良解釋。

各國、各產業碳權的價格不同，因此有邊境調整機制。（圖／翻攝自carbon credits官網）

由於各國碳權的價格不同，為避免公司到碳價低的地方設廠「逃碳」，歐盟已制定歐盟碳邊境調整機制CBAM，進口到歐盟的商品須購買碳憑證，預計2026年上路、今年第4季試行申報，「這是『補差價』的意思。商品出口就像民眾帶『行李』出國，產品碳足跡控制在一定重量以下不用多付費。」紡織所總監黃博雄告訴CTWANT記者。在美國則是清潔競爭法案（CCA），預計2024年實施。

第二種自願性碳權，亦即沒被強制納管者的「減量成效認證」，無論企業或社區，主動減碳或碳捕捉、造林、執行專案（如鋪設太陽能板、換電動車）等，在台灣可向環保署申請認證，也能向聯合國、國際碳權機制獨立機構，即可取得碳權，用於自願性市場交易（Voluntary Markets）。

依CarbonCredits.com 在5月2日自願性碳權市場時價，自然碳抵換2.82美元，又分綠碳、藍碳、黃碳，分別來自森林、海洋、土壤，皆由國際認證機構衡量認證取得的碳權；至於各行業節能減碳，價格也不一，航空業1.71美元、科技業0.77美元。

由於台灣碳交易所尚未設立，有部分科技大廠已向國際購買碳權，例如華邦電（2344）去年9月加入新加坡的全球碳權交易平台Climate Impact X （CIX），並於11月完成首次交易，購入來自巴基斯坦紅樹林的「藍碳」，用於抵換碳排放。

更多 CTWANT 報導