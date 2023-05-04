一名新加坡的14歲孝女體諒父母，決定去打工貼補家用，沒想到卻因此掉入打工陷阱中，甚至還因此被對方認為欠債，更要她拍裸照來還債，欺騙了沒有社會經驗的青少年。

少女打工卻變成欠債，甚至要她拍裸照來還債。（示意圖／翻攝自pexels）

據外媒《新明日報》報導，一名14歲少女上個月看到網路上一個招聘廣告，想要自己賺零用錢不跟家裡拿錢，她表示這個工作內容是完成任務就能獲得酬勞，但需要先註冊帳號並儲值一定金額才能開始拿到酬勞，她也因此一步步受騙，從剛開始先匯入100元新加坡幣（約台幣2303元），完成任務可拿到10元（約台幣230元）後，她陸續儲值拿到金額，不過隨著任務變多要儲值的金額也越來越大。

甚至若沒有在指定時間完成任務或儲值，能獲得的金額就會以複數翻倍成長，她因此偷偷透過媽媽的帳戶儲值284元（約台幣6543元）、738元（約台幣17003元），因此被家長發現了她的行為，更發現她已經在對方那邊負債了近3000元（約台幣69118元），甚至媽媽也發現女兒被迫負債束手無策時，還出現一名男子表示可以幫她還債，但她拍裸照給對方。

所幸少女沒有照做，而是找了網路上其他人的照片給對方，少女母親也呼籲其他父母要多關心小孩的動向，並叮嚀女兒好好讀書分擔家務就可以，其他事情不要操心，並將相關資料報案解決。

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