資深藝人孫鵬與狄鶯是演藝圈著名的模範夫妻，育有一子孫安佐，現年23歲的他最近健身頗有成果，體重從75公斤瘦到69公斤，體脂肪僅剩6%，近日參加WNBF國際自然健美邀請公開賽，獲得青少年組第4名。感情方面有一名穩定交往4年的女友，豈料近日卻傳出兩人情變，引發熱議。

孫安佐於去年10月曬出健身比賽得獎感言與照片，只見全身都是精實肌肉的他咬著獎牌，對著鏡頭露出燦爛的笑容，而他也十分感謝女友的陪伴與支持，看來感情十分穩定，同時也霸氣護愛：「盡量不要讓她曝光，我站在鏡頭前就好，平常也不會PO太多跟她有關的東西，還是要給她私人空間。」

豈料，就有眼尖網友發覺2人情變，女方也大方解答網友提問，寫下：「想好好休息一段時間，現在愛貓愛自己」、「私人感情不回覆，謝謝大家關心，我現在自己過得很好。」，且她還表達對肌肉的看法「只是剛好交過一任肌肉的」，似乎已表明孫安佐已過去式，據《TVBS新聞網》報導，孫安佐本人目前並未有回應；母親狄鶯則表示：「小孩的事我都不清楚，不管如何，都抱持著祝福的心情。」