萬海將補助112學年度三校之商船（航海）、輪機學士後專班學生全額學雜費、部分公約培訓費及住宿費，讓專班的學生能免去經濟上的煩惱，全心投入培育計畫。學士後專班招生對象為具備學士學位、役畢且對海勤工作有興趣者皆可報考，通過學校與合作航商遴選後即可就讀，完成一年半（三學期）的學程並通過一等船副／管輪考試後，即可進入萬海船隊服務。
萬海海勤人員職涯發展多元且完整，不僅能拓展國際視野，透過通暢的「海陸輪調」制度，讓船員可兼顧家庭。在完善的人才培訓計劃與升遷制度下，成為優秀的海事管理人才。
萬海航運（2615）今年與台灣海洋大學、高雄科技大學、台北海洋科技大學等三所海事大學合作學士後專班，培育海事人才，讓更多非本科系大學畢業但有志投身海勤工作的青年，有機會接受專業訓練並考取相關證照，於課程結束後隨即就業，月薪上看18萬元，百萬年薪不是夢。
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