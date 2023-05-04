永豐餘連續兩年獲獎，彰顯與時俱進緊密結合世界趨勢，秉持二代創辦人何壽川「專精創新、循環永續」的精神，深植循環經濟DNA於日常營運，致力廢棄物資源化、提升能源使用效率，回應社會需求，對內則落實員工關懷，打造幸福友善工作環境。

永豐餘投控董座劉慧瑾表示，氣候變遷促成各界推動淨零碳排，身為循環經濟的先行者，永豐餘成立跨事業群的「永續發展委員會」，提升ESG管理層級至董事會，擬訂永續藍圖，以可再生的纖維材料促進綠色經濟，同步發展再生能源、水資源管理、碳管理等，作為氣候因應行動。

永豐餘集團並導入TCFD氣候相關財務揭露和SASB永續會計準則，去年底設置「碳管理事業群」，打造以循環經濟及智慧能源為主的碳科技產業模式，符合國際趨勢的低碳產業鏈，落實環境與商業正向循環。

在環境治理，永豐餘的減碳行動首重發展替代燃料「代煤」，去年總排碳量年減10％，包含推動各廠10大節能節電計劃，促進能源效率極佳化；研發製程餘料的再利用，或是再處理轉化為再生能源，如沼氣發電、木質素發電、SRF汽電共生，提高各營運據點的代煤比例；水資源管理則自訂優於法規的放流水管控標準，並且最大化水的循環使用率，去年用水回收率平均達81％。

在社會責任與公司治理方面，永豐餘以大帶小，邀請超過百家供應商共同制定行為準則，發展責任供應鏈，持續採購及使用FSC或PEFC認證木片及進口漿。

永豐餘即將於明年成為百年企業，盼透過持續創新，開發各種綠色友善的產品與服務，達到低碳、低耗能、以醣代塑的目標，朝環境與企業永續發展。