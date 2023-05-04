中華電信市話、行動、寬頻上網市占均高居電信業第一，目前為國內電信龍頭，市場地位顯著，歷任董座，除了毛治國、賀陳旦、蔡力行、及鄭優從政府機關、及產業業界挻攬擔任中華電信董事長之外，陳堯、呂學錦、李炎松、謝繼茂、以及這次升任董座的郭水義，均在中華電信任職20～30年以上甚至近40年才升任董座一職，個個歷練豐富。

現任董事長謝繼茂2019年升任董事長至今長達四年，是中華電信近年歷任董座任期最長，四年前謝繼茂還在擔任總經理時，原本向行政院申請屆齡退休，但獲得時任行政院長蘇貞昌拔擢為董事長，任期內協助中華電信標下5G最大頻寬、組織轉型、積極與大股東溝通並促成多次為員工加薪，尤其注重員工福利，任內並首創撫育3歲以下幼兒的同仁，每日可減少1小時工時且不減薪，同時在六都分別設置9處16班職場教保中心，讓學齡前幼兒開心學習，獲得員工激賞。

謝繼茂3日也以「政務性指派，階段性任務完成」，證實即將卸任董座。據了解，中華電信內部已著手準備董座交接相關作業，並於5日舉行交接儀式。

郭水義擁有政大會計研究所商學碩士學位，曾任職於勤業管理顧問公司，賀陳旦擔任董事長時期進入中華電信，先後於經營規劃處及投資處擔任協理、投資處副總、財務長及總經理等職務，現年58歲，在中華電信管理階層屬於「青壯派」，不僅是歷任最年輕的總經理，未來也將是歷任董座中年紀最輕。

謝繼茂近年在中華電信積極推動轉型策略，郭水義扮演輔佐角色，總經理任內提出「打快」、「廣結盟」策略，快速建設5G以及利用中華電信擁有最大5G頻寬、最佳頻位優勢，加速建設5G網路，並以5G/4G+光纖及Wi-Fi三網整合的大頻寬網路為基底，在AI人工智慧、大數據、雲端、資安及物聯網等領域與合作夥伴廣結盟。

喜歡閱讀的郭水義，喜歡「打油詩」，甚至曾在某場公益活動只花了半小時就創作出一首結合5G和公益的作品，令與會者印象深刻。