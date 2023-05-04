根據空巴3日公布的第一季財報顯示，該季向54位客戶交付127架飛機，較市場預期低了12％。不過空巴維持今年交機量720架，和調整後稅息前獲利60億歐元的目標不變。

空巴第一季營收年減2％，至117.6億歐元（約129.4億美元），優於分析師預期。空巴偏好的獲利力衡量指標—調整後稅息前獲利，由去年同期的12.6億歐元下滑至7.73億歐元。淨利由12.2億歐元陡降至4.66億歐元。