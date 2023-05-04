空巴首季交機量遜於預期 維持全年交機目標不變 07:462023/05/04 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 儘管供應鏈壓力造成空中巴士（Airbus）第一季交機量遜於市場預期，但該公司仍預期今年交機量約達720架。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空巴3日公布的第一季財報顯示，該季向54位客戶交付127架飛機，較市場預期低了12％。不過空巴維持今年交機量720架，和調整後稅息前獲利60億歐元的目標不變。 空巴第一季營收年減2％，至117.6億歐元（約129.4億美元），優於分析師預期。空巴偏好的獲利力衡量指標—調整後稅息前獲利，由去年同期的12.6億歐元下滑至7.73億歐元。淨利由12.2億歐元陡降至4.66億歐元。 #億歐 #空巴 #交機量 #目標不變 #市場預期 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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