美國總統拜登在2月稍晚提名63歲的彭安杰為世銀總裁候選人，接替前總裁馬爾帕斯（David Malpass），後者宣布將於6月卸任，較5年任期提前一年。彭安杰預計6月2日走馬上任。

拜登恭賀彭安杰獲得世銀任命，稱他將掌理「這個降低貧窮和提升全球繁榮最重要的機構。」

#全球 #世銀 #彭安杰 #總裁 #拜登