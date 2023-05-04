8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」，日前爆出以「假債權、真吸金」方式詐騙25億元，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）曾召開協調會對外保證負責到底，但後來又不見蹤跡，逾千名被害人組成自救會，案經北檢指揮刑事局偵辦，專案小組3日兵分多路，將曾嫌等人拘提到案，刑事局自 4日上午起將陸績依詐欺、銀行法等罪嫌將曾嫌等人移送北檢複訊。刑事局4日將舉行記者會說明。

據了解，檢警考量本案涉案金額龐大，被害人眾多，訊後將視涉案情節，不排除對曾嫌及平台重要幹部聲押。

自救會群組指控，25億元資金中有95％債權都是假的，成為國內網路借貸平台詐騙首例，被害人之中還有台大學生，日前在網路自曝遭詐騙270萬元。

imB台灣金隆科技公司在8年前成立，當時還找盛竹如代言，以網路行銷方式經營P2P不動產債權借貸搓合。但日前爆發非法吸金後，盛竹如切割否認曾經代言。

imB幫企業找借款人並做土地抵押設定，原始借款人再將手上的債權透過該平台，賣給其他一般投資人，號稱投報率有5~8％，但後來曾嫌疑似挪用資金，再發行「假標」讓一般投資人投資，最後紙包不住火，投資人才發現是一場龐氏騙局。

被害人自組自救會，立委也關切此案後，刑事局在檢方指揮下展開偵辦，3日到桃園該公司搜索，並將曾嫌等人拘提到案，曾嫌涉嫌詐欺非法吸金，全案訊後，依詐欺、銀行法等罪嫌送辦。