早餐是一天當中最重要的一餐，吃對東西也很重要，台大生物產業學系老師洪泰雄表示，早餐吃蛋白質可以改變體內荷爾蒙，增加飽足感，有助控制體重、維持代謝健康和改善心血管健康。

洪泰雄在臉書引述多項研究指出，早餐吃蛋白質可以改變3種關鍵荷爾蒙一整天，包括飢餓荷爾蒙「飢餓素」（ghrelin）會下降，飽足感的荷爾蒙多肽YY（peptide YY）、GLP-1及膽囊收縮素（cholecystokinin）會上升，進而影響整天的食慾和飲食。

洪泰雄表示，攝取蛋白質會增加飽足感並減少飢餓感，降低進食量及總熱量攝入，可以幫助控制體重；早餐攝取蛋白質可以改善胰島素敏感度和糖代謝，預防肥胖、代謝症候群和糖尿病等代謝性疾病；另外，早餐攝取蛋白質可以降低血壓、血脂和血糖水平，預防心血管疾病。

減重醫師蕭捷健也曾表示，蛋白質是最重要的營養素，無法控制的食慾很可能是蛋白質不夠導致，即使每餐吃很多澱粉和油脂，如果蛋白質不夠，身體還是會覺得營養不良，需要吃下更多食物，因此提高蛋白質的攝取量後，食慾就會開始降低。