《日股》日本股市3至5日休市3天 07:372023/05/04 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢黃金周長假，日股3日到5日共休市3天，8日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》日本股市3至5日休市3天 達方首季每股純益0.51元 《韓股》疫情升溫 韓股嚇跌 #日股 #5日 #3天 #休市 #日本股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤中解析》美銀行又爆彈 台股季線又飛了 10:282023/05/03 財經 《半導體》環球晶跌破5日線 3外資目標價均逾600元 11:082023/05/03 財經 證交所5日審議富世達股票上市案 20:032023/05/03 財經 《韓股》韓股終結連3紅 權值股走弱 16:392023/05/03 財經 廷鑫5日起恢復股票正常交易 今股價先漲停 19:232023/05/03 財經 《國際社會》日漲價商品 2023年迄今已破2萬件 11:382023/05/03 財經 《興櫃股》星宇航空為上市櫃做準備 聶國維辭去法人董事代表 07:582023/05/03 財經 《國際產業》日航慘虧3年 2022財年賺錢 10:082023/05/03 財經 中捷綠線運量再創新高 5月6日起假日尖峰時間加長 10:432023/05/03 生活 台中市民野餐日5／7登場 限定版導覽APP帶你玩HIGH翻 16:132023/05/03 生活 馬斯克恐怖預言快成真？日本少子化加速 50年後慘況曝光 05:002023/05/04 財經 日本進口草莓檢出禁用農藥 食藥署將放寬2款農藥 14:452023/05/03 生活 陸製汽車出口為何可達全球第一 ？ 郭正亮揭主因轟：特斯拉暴利 07:192023/05/03 財經 查爾斯加冕》納稅人買單！3天花費上看100億 維安陣仗超驚人 19:062023/05/03 國際 《櫃買市場》櫃買業績發表會10日鳴槍 3電子廠打頭陣 10:582023/05/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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