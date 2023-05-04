南韓實況直播主「企鵝妹Jinny」（柳允進）近期來台直播徒步環島，在網路上享有高人氣的她，每次開直播都會引發話題，且在環島過程中面對粉絲合照邀約幾乎來者不拒，相當親切，不過她在昨（3）日徒步到台北車站時卻遭到粉絲跟蹤18分鐘，更被對方攔截逼唱生日快樂歌給朋友聽，讓企鵝妹崩潰落淚直呼「真的太過頭了，覺得自己被當成猴子一樣看待！」

企鵝妹自宜蘭出發，八天來已經徒步走了200多公里，而她昨（3）日原預定從北投走到板橋，但中途將目的地改為「台北車站」，但當她晚上即將抵達時，卻有一名身穿紅色上衣身材粗壯的男粉絲，突然開啟手機閃光燈對著企鵝妹一直拍，隨後這位粉絲不斷尾隨她長達18分鐘，甚至拉著朋友過來要求企鵝妹說「xxx生日快樂」更要她唱生日快樂歌，讓企鵝妹在直播中大哭。

企鵝妹事後在直播中落淚表示，很感謝大家對她的支持，只要不是太過不合理或像是要她打廣告的要求，她都很樂意詪大家合照，接著，針對剛才那位粉絲的要求，她強調若是對方生日，她很樂意祝她生日快樂「但叫我幫你唱生日快樂歌有點過多了！覺得自己被當成猴子一樣看待，不要叫我做這 個、做那個」。

事情曝光後，許多網友紛紛怒轟「叫人唱生日歌陪笑，還配名字太過分」、「那3個應該是一伙的，來整人的」、「扯到爆」、「這幾個看起來就是跑去鬧她的」、「企鵝都臭臉哭哭了，還不斷有台男要拍照，真不會讀空氣」、「會遇到這麼多怪人」。

然而，事後企鵝妹出面緩頰表示，對方只是不清楚某些要求不適合在直播中提出，她也提到，那些粉絲都很友善，只是因為太累當下才會不知所措，希望網友不要再責罵那位要求合照與唱生日快樂歌的粉絲了。